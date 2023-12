Mammograafiabuss ootab jaanuaris Saaremaa naisi uuringule

Mammograafiabuss peatub Kuressaares Maxima parklas (Tallinna 64) vahemikus 22.01.-26.01.2024, Orissaares (Coopi parklas, Kuivastu mnt 28) vahemikus 29.01.-30.01.2024 ja Liiva külas (Coopi parklas) vahemikus 31.01.-01.02.2024. Uuringule saate minna, kui kuulute 2024. aastal sõeluuringu sihtrühma või kui teil on arsti saatekiri. 2024. aastal kuuluvad rinnavähi sõeluuringu sihtrühma ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised.

Oluline on kindlasti eelnevalt mammograafiabussi aeg broneerida, mida saa teha telefonil 600 3155 (vahemikus kell 8 –16).

Regulaarne terviseuuring võimaldab anda naisele kinnituse heast tervisest ning on väga vajalik võimalike haiguste varaseks tuvastamiseks – rinnavähki on võimalik avastada enne, kui haigus on tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud.