Liikudes tervemaks peamiseks eesmärgiks on kutsuda inimesi aastaringselt osa võtma erinevatest tervislikke eluviise ning liikumist propageerivatest üritustest ning suur osalejate arv on taas tõestuseks, et huvi taoliste ürituste vastu on jätkuv ja Liikudes Tervemaks tervisespordisari on suutnud järjekordselt oma peamist eesmärki täita.



32 etapist oli 2023. aastal suurima osavõtuga Kuressaare Linnajooks, milles osales 1511 inimest, sellele järgnes Punase Risti Jooks Kudjapel 238 osalejaga.