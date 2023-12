"Me tohutult armastame oma kodusaart, aga toimetamine peab olema ka vägagi arukas ja jõukohane. Peame mõtlema ja unistama suurelt, aga ei tohi hüpata üle oma varju. Kindlasti ei tohi anda katteta lubadusi," rääkis Liitmäe Kadi raadio saates "Keskpäev".

Vallavanemat häirib, et riigi tasandil on Muhu tembeldatud nii edukaks vallaks, et kui nad tahtsid osaleda meetmes, mille abil ehitada korterelamu toetusvajadusega inimestele, siis pandi tingimuseks kõrge omaosaluse maksmine.