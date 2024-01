JUHTKIRI ⟩ Smuuli tänav – jääb või kaob?

Nüüd on Saare maakonna Memento ühendus ja Saaremaa vabadusvõitlejate ühing teinud vallavalitsusele ettepaneku Kuressaare ühelt peatänavalt Juhan Smuuli kui "tulihingelise kommunisti ja küüditaja" nimi ära võtta. Ning asendada see Saaremaalt pärit kirjamehe August Mälgu nimega.

Selles osas, kas nimevahetus oleks õigustatud või mitte, on igaühel oma arvamus.

Ükskõik kuidas ka ei otsustataks – ajalugu on näidanud, et aastakümnetega omaseks saanud nimed püsivad rahva mälus kaua. "Upa meeste juures" saadi kokku ka hulk aastaid pärast seda, kui see Kuressaare südalinnas asunud monument oli maha võetud. Ja seda, kus asus Vojentorg ning millist kaupa sealt osta sai, mäletavad paljud saarlased siiani, kuigi Vojentorgi ennast pole enam ammu. Hoone, tõsi küll, seisab endiselt oma kohal.