Politsei lõpetas Kuressaares kadunud mehe aktiivse otsimise tulemuseta

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnagrupi juht Minna Raun ütles BNS-ile, et senised otsingud Põduste jõe piirkonnas otsingukoeraga ja jõel sonariga tulemust ei andnud ja meest ei ole leitud.

"Kontrollime endiselt pisteliselt Põduste jõe piirkonda, kuid maastikuotsinguid senisel kujul me praegu enam ei jätka," sõnas Raun. "Juhul, kui mees tõesti jõkke uppus, on vool ta tõenäoliselt merre kandnud, kuid meri on jääs," lisas ta.