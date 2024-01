Ei saa väita, et Varkja ilmaradar on inimesele ja loodusele kahjutu

Küsimus "kui pikk on ohutu kiires oleku aeg – mesilased, ulukid, inimesed?" jäi vastuseta, sain aru, et see on uurimata. Praegul on ainsaks piiranguobjektiks kõrgehitised 5 km raadiuses. (See on suur ala Kirikukülast üle Paiküla, teiselpool Karujärve, edasi Pidula - Odalätsi – Pajumõisa – Viki – Kuuse).