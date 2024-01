LUGEJA KÜSIB ⟩ Kas tööandjal on õigus nõuda, et töötaja ei kannaks tööl sõrmuseid?

Tööandjal on õigus ja kohustus kehtestada nii töötervishoiu, tööohutuse kui ka hügieeni tagamiseks reegleid. Töötervishoiu ja tööohutuse reeglite kehtestamise aluseks on riskianalüüs, milles on välja toodud võimalikud riskid ning meetmed nende vähendamiseks ja vältimiseks. Sõrmuste ja teiste ehete kandmist ei lubata üldjuhul siis, kui tegemist on tööga, mille käigus võib sõrmus millegi taha kinni jääda ning seeläbi põhjustada töötajale tervisekahjustuse. Näiteks võib sõrmus jääda kinni redeli konstruktsiooni või autokasti külge ning kaasa tuua sõrme vigasuse või sõrme amputeerimise. Ehete kandmine on üldjuhul keelatud ka toiduainetetööstuses, sest need võivad sattuda toodangu sisse. Seega on töid, mille puhul on vajalik, et töötaja ei kannaks tööl sõrmust, olenemata sellest, milline sõrmus on.