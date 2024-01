Juhtkiri ⟩ Lahkus ja headus pole Saaremaalt veel kadunud

Head saab aga teinekord teha ka midagi andmata, vaid hoopis ära võttes. Just nii tegi tänase leheloo kangelane Oliver Kalm, kes heast südamest läks appi Uus-Roomassaare tänava elanikele, et puhastada lumest sissesõidutee ja nii muuseas ka pea kogu tänava kõnnitee. Lahke südamega abistaja jaoks oli see küll tühiasi, ent inimeste jaoks, kel endal tervislikel põhjustel keeruline lumetõrjet teha, hoopis suur kergendus.