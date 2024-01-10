N, 11.01.2024
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Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

3.01 – 9.01
Saarte Hääl
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Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 3.01–9.01

 

SÜNNID

  • Milania Klymenko (21.12) Kärla alevik
  • Lauren Sepp (29.12) Praakli küla
  • Marti Saarkoppel (29.12) Muhu v, Kallaste küla
  • Kaspar Lõbus (31.12) Koidula küla
  • Merete Maidle (2.01) Kõrkküla

SURMAD

  • Olga Miller (95) Tumala küla
  • Helgi Õun (86) Kärla alevik
  • Arno Saar (82) Mässa küla
  • Maimu Johanson (86) Maleva küla
  • Ain Mägi (80) Püha küla
  • Mait Rebane (74) Nihatu küla
  • Olev Riand (85) Levalõpme küla
  • Rein Tark (64) Kuressaare linn
  • Aivar Kuik (69) Pärase küla
  • Martin Munk (38) Laoküla
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