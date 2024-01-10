Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 3.01–9.01
SÜNNID
- Milania Klymenko (21.12) Kärla alevik
- Lauren Sepp (29.12) Praakli küla
- Marti Saarkoppel (29.12) Muhu v, Kallaste küla
- Kaspar Lõbus (31.12) Koidula küla
- Merete Maidle (2.01) Kõrkküla
SURMAD
- Olga Miller (95) Tumala küla
- Helgi Õun (86) Kärla alevik
- Arno Saar (82) Mässa küla
- Maimu Johanson (86) Maleva küla
- Ain Mägi (80) Püha küla
- Mait Rebane (74) Nihatu küla
- Olev Riand (85) Levalõpme küla
- Rein Tark (64) Kuressaare linn
- Aivar Kuik (69) Pärase küla
- Martin Munk (38) Laoküla