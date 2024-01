Mihkel Räim ja Oskar Nisu liituvad uuest hooajast Mongoolia klubiga

Räim ja Karpenko on sama meeskonna jaoks mõned sõidud teinud juba ka eelneval hooajal. Martin Laas ja Oskar Nisu liituvad klubiga esmakordselt, aga on samuti Aasias mitmeid edukaid võidusõite varem teinud.

"Eelmine hooaja lõpp Aasias jättis mulle positiivse tunde ja tiimi omaniku suur huvi meie meeste vastu andis lootust, et saame uuel aastal oma tingimustel hea meeskonna luua. Meie õnneks jooksid asjad kõik kenasti kokku ja ma usun, et koos saame vägevaid tegusid teha. Kui mina ja Laas saime kokkuleppele suhteliselt kiirelt, siis Nisu ja Karpenko diil võttis veidi kauem aega. Samas teadsime Laasiga kohe, et tulemuste tegemiseks on meil neid mehi väga vaja." kommenteeris läbirääkimistel juhtrolli mänginud Räim.