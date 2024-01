Ja just selletaudi muuseum nõukse näituse üles pannigid. Mai Meriste olli mudud iestvädajaks.

Nähe suab just kõike, misega Anu tegeles. Murumütsisid ja sukkasid ja tekka ja patju ja riidid ja pilt oo isegid Anu tikitud diivanist. Mai ütles moole kole uhkesti, et Anu oo tikkin just kõiki asju rinnamärgist kuni diivanini. Ei puru vägev asi neh! Kis tahab, minge aga nobesti uudistama. Kisse tiab, kavvaks seda sial ülal oo. Inimesed tahtvad ju millalgid oma asju kätte jälle. Neh, änamaste oo sial nõuksed asjad, mis oo inimeste kääst lainatud. Muuseum oo lahti teisibest laupani kellu kümnest viieni. Ja näitus oo Väljal. Sialt levab konturist inimesed kua üles.