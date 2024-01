TÖÖD SAAB HEAOLUSPETSIALIST ⟩ Saaremaa tahab koos Muhu ja Ruhnuga noored kooli ja tööle aidata

Kolme aasta jooksul soovitakse suurendada 16–29aastaste noorte konkurentsivõimet tööturule jõudmiseks või haridussüsteemi naasmiseks ning aidata neil edaspidi edukalt toime tulla.

Selliseid noori, kes ei õpi ega tööta, on Saare maakonnas praegu kokku ligi 300. Kuna noorte hakkamasaamist mõjutab ka nende perekonna toimetulek, siis on projektis plaanis toetavad tegevused tugivõrgustikule, näiteks tugigrupi loomine lapsevanematele. Lisaks kavandatakse ennetustegevusi lastele ja noortele alates 13. eluaastast, et ära hoida nende koolist väljalangemine ning hilisem riskikäitumine.

Noortega tegeletakse projekti käigus individuaalselt ja pakutakse neile tuge – kohtumiste ja nõustamiste käigus otsitakse võimalusi, kuidas saada noored haridusteed jätkama või tööle. Samuti selgitatakse välja, milliseid teenuseid (nt töötukassa pakutavad teenused või mõni tugiteenus) noor vajab, et paremini toime tulla. Plaanis on luua Saare maakonnas ühtsed alused ja süsteem, kuidas NEET-noori aidata ning ennetada noorte väljalangemist koolist ja tööturult.

Abivallavanem Riina Allik ütles, et mitteõppivate ja -töötavate noorte arv nii Eestis kui ka Saaremaal on suur ega näita paraku vähenemise märke. "Selliste noorte toetamise vajadust teadvustatakse riigis ja kohalikes omavalitsustes aina rohkem. NEET-noorte jaoks parimate lahenduste leidmiseks on vajalik valdkonnaülene koostöö, sest see mõjutab ühiskonda laiemalt. Soovime meie noori toetada ja aidata nad tagasi nii haridust omandama kui ka tööturule.“

Projekti „Uus algus – noorte toetamine Saare maakonnas“ elluviimiseks loodi Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonda kolm uut ametikohta. 1. veebruarist 2024 kuni 30. juunini 2027 võetakse tööle projektijuht ja kaks noorte heaolu spetsialisti.

Projektijuht koordineerib tegevusi ja ennetustööd, töötab välja n-ö ühe-ukse-teenuse ning kujundab Saare maakonna noortepoliitikat. Projektijuhi põhipalk on 2000 eurot kuus.

Noorte heaolu spetsialistide ülesandeks on aidata Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valla 16– 29aastaseid noori tagasi kooli või tööle, teha juhtumikorraldus- ja võrgustikutööd ning viia ellu ennetustegevusi. Kuna tegemist on maakondliku projektiga, tuleb tööd teha kõigis kolmes omavalitsuses. Noorte heaolu spetsialisti põhipalk on 1800 eurot kuus.

Projekti elluviimiseks saadi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatavast tööalase konkurentsivõime toetamise meetmest 665 508 eurot.