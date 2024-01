Kes veel tabanipäevast midagi kuulnud pole, saab saatest ka sellest päevast teada. Nimelt tabanipäev, ehk ka tehvanipäev, on püha Stephanuse nimepäev. Eestis on see päev rohkem tuntud põhjarannikul. Tabanipäev oli hobuste püha. Noormehed sõitsid ratsa perest peresse tabanit ajama, küsisid tabanilaulus õlut ja hobustele kaera.