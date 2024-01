Elekter kadus veidi enne kelle 18 õhtul. Elektrilevi elektrikatkestuse kaardi info põhjal taastub elekter kell 22.00.



Kell 18.13 kadus ka elekter mitmes paigas väljaspool linna, kuni Pihtlani välja. Sealseks prognoositavaks lõppajaks on märgitud 21.15.



Elektrilevi rikketelefon ei osanud täpset vastust öelda, miks elekter kadus, kuid nad näevad, et tegu on kõrgepinge liini rikkega.