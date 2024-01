Muhu uudissed ⟩ Muhulastel oo toolivuasta – "Võta istet!"

Võta sa laulmine või pillimäng või tants või miskitsorti näputüö. No iseäranis viimase kohta suab kohe julgesti ütelda, et sellega oo küll muhulased terves muailmas esirindas. Nii uhkeid roosit pätte ep tehta küll kuskil mõjal mitte. Ja siilikuaiasid kua. Kohe kindel.

Ja mis iseäranis moole kõege änam passib, et muhulased oo akan julgema oma kielt rohkem riaki. Neh, paljuke seda änam järel oo. Suuremad osa muhu kielest ep mäleta änam masu kahessakümnesedkid. Nie said ju kuoliaegas juonlavaga vastu näppusid, kui äkist mõni murdekielne sõna jutu sisse tulli. Aga ojab siis seda vähästkid au sihes ja riagib niipalju, kut kiegid julgeb ja oskab.

Ja muhulastel oo sedakorda üks vuasta viel. Toolivuasta – "Võta istet". Kuulukse, et Paenasse Ansuvälja Eva-Lisa olli masu esimene, kis nõukse mõtte piale tulli, et muhulaste istmete pärandit tuleks ikka veartusta. Ja Simiste Niinesalu Rein olli kohe kampas, et tema tieb siis puutüötubasid. Et lähäb lahti selle vuasta sihes üks suurem istmete tegu. Ja Koguva Loasu Kadri pakkus otseti välja, et tuleks istmete näitus kua korralda ja sialt siis jõudis jutt masu Nabi Reinu kaudu muuseumi välja ja nüid siis oogid oodata, et muhulastel tuleb toolivuasta.