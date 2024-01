Orissaares on lisaks pritsumeeste loodud uisuplatsile lumest puhastatud ka merejää

Päästeameti veeohutuse kaarti vaadates ilmneb, et jääolud Saare- ja Muhumaal on järjest paremad. Avatud on juba ka mitmeid uisuplatse, ent Kuressaares veel mitte ühtegi. Miks nii?