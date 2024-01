Maksu eesmärk on suunata inimesi kasutama vähem saastavamaid sõidukeid, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Mootorsõidukimaksu laekumise prognoos on 236 miljonit eurot aastas maksu rakendumise esimesel täisaastal.

Eestis on igapäevases kasutuses Euroopa Liidu peaaegu kõige vanem ja saastavam autopark. Samuti on siin keskmisest kõrgem sõidukite arv ühe inimese kohta. Mootorsõidukimaks peaks aitama pidurdada järjest kasvavat autostumist ja aegamisi muuta Eesti autoparki säästlikumaks. Mootorsõidukimaksuga ei soovita valitsuse kinnitusel vanu sõidukeid liiklusest kõrvaldada, vaid see peaks toetama vanade autode lõpuni tarbimist.