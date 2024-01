Saaremaalt sai toetust 9, Raplamaalt 6, Järvamaalt 5, Hiiumaalt ja Pärnumaalt 3 projekti. Toetuse said eelkõige need taotlejad, kelle projekti abil saab kogukond kriisides paremini hakkama ja mis on suuremale hulgale elanikele kasulik.