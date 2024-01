MTÜ Torgu Vabatahtlik Päästekomando kavandab uue komando loomist Sõrve piirkonnas, et arendada kohalikku päästevaldkonda. Et Torgu Vabatahtlik Päästekomando saaks päästetöödega alustada, on neil vajalik leida esmalt uus auto ning varustus.