Räimerulli reisiblogi - 1. osa ⟩ “Kõige keskmes oli ja on meie reisidel väike räimerullike ehk meie tütreke, kes pidevalt näljas…”

Peale kümmet ööd Ubudi Linnas liikusime edasi sadamalinna Badang Pai. Meie läksime lapsega taksoga ja Miku rattaga, kohtusime hotellis. Minu rangel soovitusel jäime sinna kaheks ööks, et tutvuda kohaliku eluga, süüa mereande, käia lõpuks meres ujumas. Kahjuks oli tegemist päris räämas linnakesega, mida kasutatakse vaid selleks, et sõita Balilt edasi naabersaarele Lombok. TripAdvisori poolt soovitatud sinise laguuni rannad olid täis prügi, kohvikute viimane remont tehtud ilmselt 50 aastat tagasi ja värskeid mereande ei saanud, need olid kõik fritüüritud. Tegelikkuses oli sama Ubudi linnas, valitses värske mereanni ikaldus. Aga ilmselt on see seetõttu, et selles kliimas lähevad need kiirelt hukka. Rääkides veel selle sadamalinna elust, siis mu süda tilkus verd, kuidas inimesed oma elu raiskavad. Igas vanuses inimesed lihtsalt vedelesid, skrollisid, nö passisid tühja ja nii päevad otsa. Ilmselt on see võimalik vaid siis, kui oled sündinud nö paradiisisaarele ja ei oska enam seda kõike väärtustada. Tavaline eestlane korraldaks seal igavusest juba teisel nädalal „Teeme ära!“ talgud .