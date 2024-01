Prokurör Rainer Amur ⟩ 2023 – kurikirev aasta

"Uus aasta on alanud hoogsalt, mistõttu on paslik vaadata tagasi kuritegevusele Saaremaal 2023. aastal. Kuivõrd enim puudutasid möödunud aastal saarlasi alaealistega seotud kuritegevus, narkokuriteod, lähisuhtevägivald ja kelmused, siis just neile valdkondadele pilgu heidangi," kirjutab Lääne ringkonnaprokurör Rainer Amur.