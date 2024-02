Kuidas aidata agressiivset last?

Laste käitumisprobleemidel võib olla palju erinevaid põhjuseid, aga lasteaedades hakkab silma, et kõne hilinemine või vähene sõnavara võivad viia füüsilise eneseväljenduseni ning soodustada käitumisprobleemide tekkimist. Siinkohal on tähtsaks teguriks see, et kodus ei suhelda lapsega enam piisavalt.