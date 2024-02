MUHU UUDISSED ⟩ "Tarkus tarviline vara…"

Alles olli, kus rahvas puhas toodutas selle irmpsa külmaga, et kus kohtas siis nüid sie kange ilma soenemine oo. Osal rahval oln masu kodu torud kua külman ja küll nõukstel miestel ollid käed-jalad tüöd täis, kis mõikavad asja, et mil moel nie üles sulata annab. V

Muhulaste kirjandusliku ja ajaluolise kuolitamise iest seisid mineva nädali ja seisvad selle nädali sihes kua puhas meite omad muhulased. Mineva nädali köis Lalli Tooma Villu Hellamoal *keskomingupidajatel külas ja laupa Liiva roamatukogus kua. No on ikka jutud teesel! Kohe nähe, et põle niisamma iseakan muhulane, ikka kohe vere puolest kua. Aga küinlalühtripääval tudvustab Hellamoa roamatukogus oma vägevad linnuste ja moalinnade roamatud Nuka Jaan Raagi männa alt. Nõnna et kellu kaheteistmeks tuleks ennassid Hellamoale aada. Tarkus oo tarviline vara ja mitte paljast nõuke tarkus, midast lastele kuolis jägatse. Ja inimene õppeb ju terve eluaa.