RÄIMERULLI REISIBLOGI - 2. OSA ⟩ "Siin on komme võõraid lapsi põsest näpistada ja loata sülle võtta - Roseta on siin staar!"

Gili Airil rootslasele kuuluv hostel Foto: Reti ja Miku erakogu

Selleks et oma tuju tõsta ja endiselt paradiisiranna otsingul, võtsime ette kahepäevase minireisi väikesele Gili Air`i saarele. Gili saari on kolm (kohalikus keeles tähendab see lihtsalt ilusaid väikeseid saari). Aga kuna üks saar on mägine ja taas matkajatele mõeldud (Gili Meno), teine pidutsejatele (Gili Trawangan), siis jäi meil taas üle see pensionäride saareke enda eesmärgiks võtta.

Gili Airi tüdrukute lemmik - roosa kohvik Foto: Reti ja Miku erakogu

Gili saared on ka populaarne pulmareiside sihtkoht. See on iseenesest huvitav, sest Teise Maailmasõja ajal olid saared Jaapani vägede poolt kinni võetud sõjavangide kinnipidamise- ja töölaagri kohaks. Kuid Ka Patarei Vangla saab ilmselt tulevikus oma nö pruutpaari toa ja Klooga on ju samuti meil Eestis populaarne suvituskoht ehk ajalugu võib teha huvitavaid pöördkäike…

Gili Air oli meie väikesele perele tõesti nauditav keskkond. Esiteks nautisime me seda rahu ja vaikust, mis oli saavutatud tänu sellele, et saarel ei ole mootorsõidukeid.

Gili Airi hobutakso Foto: Reti ja Miku erakogu

Gili Airi ratastega avastamas Foto: Reti ja Miku erakogu

Gili Airi ratastega nautimas Foto: Reti ja Miku erakogu

Liigeldakse hobutakso, ratastega või jala. Meie proovisime kõiki kolme liikumisviisi ja kõige nauditav oli loomulikult ratas, sest lapsetooliga ratas võimaldas ka kõige pisemal mugavalt ringi uudistada. Rannad olid keskmisest puhtamad, kuigi Eesti puhtuse taset ei saavuta need ilmselt kunagi.

Sellised pikemad reisid ei ole selleks, et vanemad saaksid lähedust nautida, nende eesmärk on laps ellu jätta!