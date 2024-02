LUGEJA KIRI ⟩ Tänapäeva poeleib leiva nime ei vääri!

Me sööme iga päev pärmi – rohkem kui seda tegema peaksime. Paistab, et kunagine taluperenaiste tarkus on kadunud, sest leivale pole kunagi pärmi pandud. Nüüd on aga kõik küpsetatud tooted pärmiga. Liigne pärm, rääkimata meie toidule lisatud kummaliste nimetuste ja sümbolitega koostisosadest, mõjub meie tervisele ja sugugi mitte hästi. Kas tõesti ei või Eesti rahvas enam süüa oma puhast rukkileiba?