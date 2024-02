MUHU UUDISSED ⟩ Vastlapäe "Vastlarulliga" ja tuhkapäe kärpidega

Muhulased põle küll kunagid tahtn ega luban ega ossan arvatagiid, et naad vabariikis sõnna kõege jõukamate satsi piasvad. Aga miskitsugune tabel või valem või arvutus igatahes oo meite valla nüid sõnna viin. Neh, et nõukses olukordas, kus arvatse, et meitel raha undrehti käe oo ja muist vägisi äe võetse, tuleb ikka jälle mitu piad kokku panna ja mõtelda, et mesmuodi edasi majanda. Neh, sõuksi asju ja muid kua, arutatse masu terve tänase pääva Hellamoa külakeskuses Muhu valla arengukava seminari pial. Mitu piad ikka mõtlevad mitut mõtet ja kui nie kõik kokku panna, küll siis suab ühe vägeva pildi kokku kua.