Neeme Korv 50 ⟩ Äripäeva muhulane, kellel pole kunagi igav

"Mul ei ole kunagi igav. Teemasid valin ise ja need on seinast seina, elu ja tunnetuse pealt. Elu on ümberringi niivõrd huvitav ja mulle meeldib jälgida väärtushinnanguid, hoiakuid ning nende kujunemist ühiskonnas," rääkis Neeme kolm aastat tagasi Kadi raadio saates "Ulgusaarlased".