Hakka vahetuspereks! ⟩ Itaaliast Saaremaale õppima tulnud Giove otsib omale vahetusperet

Igal aastal saabub maailma eri paigust Eestisse õppima mitukümmend 14-18aastast noort, kes veedavad oma õppeaasta elades Eesti peredes. Sel õppeaastal on Eestis õppimas 40 õpilast, kes on siia tulnud maailma eri paigust.

Vahetuspereks hakkamise tingimuseks on teie pere motivatsioon – sisuliselt on see teisest kultuuriruumist pärit teismelise kasvatamine, kes alguses ei oska keelt ega tunne Eesti kombeid. Siiski muudab see kooskasvamise kogemus terve pere ühtsemaks ja avatumaks ning need toredad mälestused ja argipäeva naljakad juhtumised jäävad meelde kogu eluks.