Saaremaa pisaraid ei usu ⟩ Produtsendi emotsioon ei toonud kontserdile toetusraha

Kuressaare Laurentiuse kirikusse plaanitud kontserdi produtsent Kadri Tikerpuu märkis taotluses, et kõige kergem on korraldajal vältida Eestis saari, sest see on kallis: majutus, praamipiletid, bussirendid lisaks. Lisaks on kirikus kohti vähem kui Tallinna kontserdipaikades. "Aga Ain Anger on saarlane. Tema tahab laulda Saaremaal ja ma arvan, et oluline on meie ühine panus, et see toimuda saaks," kirjutas Tikerpuu.