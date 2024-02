PROUA OBUSTKOPPEL ⟩ Kui laval on lõbusam kui saalis

Moodsatel aegadel ja tänu sotsiaalmeediale olen ma muidugi kursis, millised Maimu uued kardinad on, mida Inksu hommikuti võileiva peale paneb ja isegi sellega, et Terje koer oskab lamada, aga vahetevahel on ju tore ka näost näkku kokku saada.

Kasvõi selleks, et natukenegi maha rahuneda ja veenduda, et suur skulptor aeg ei ole ka suurel maal oma halastamatul peitlil jõude lasknud lesida ning on kursaõdede palgeid samamoodi uuristanud kui meil siin saare peal. Sest vaadake, mida moodsamaks need ajad lähevad, seda siledamad ja sirgemad sihverplaadid ju internetti riputatakse.