Hakka välismaa õpilase vahetuspereks!

YFU ehk Youth for Understanding pakub noortele võimalust turvaliselt välismaale õppima minna, et avardada oma silmaringi, saavutada iseseisvus ja kogeda teisi kultuure. Rahvusvaheline õppeprogramm on mõeldud 14–18-aastastele õpilastele ja tegutseb maailmas juba 75 aastat, millest Eestis 30.

Igal aastal saabub maailma eri paigust Eestisse õppima mitukümmend 14–18-aastast noort, kes veedavad oma õppeaasta, elades Eesti peredes. Sel õppeaastal on Eestis õppimas 40 õpilast, kes on siia tulnud maailma eri paigust.

Miks hakata vahetuspereks? Vahetusõpilase võtmise põhjuseks võib olla huvi teiste kultuuride vastu, soov avardada enda ja oma laste maailmapilti või lisada vürtsi oma pere argipäeva. Kindlasti annab vahetusõpilase võtmine võimaluse praktiseerida ka võõrkeelt.

Vahetusperena muutuvad pere traditsioonid ja pühad tähendusrikkamaks ning vahetuspereks olemine aitab näha nii oma peret kui kogu Eestimaad läbi kellegi teise silmade.

Iga pere saab ise valida neile sobiva vahetuslapse.

Kes sobib vahetuspereks? Vahetuspereks hakkamise tingimuseks on teie pere motivatsioon – sisuliselt on see teisest kultuuriruumist pärit teismelise kasvatamine, kes alguses ei oska keelt ega tunne Eesti kombeid.

Vahetusõpilasele võib kodu pakkuda ka üksikvanem või näiteks vanemad, kelle lapsed on juba suureks kasvanud ja välja kolinud. Saabuvale õpilasele on vaja tagada soe toit ja head tingimused koolitööde tegemiseks. Keeleoskus ei ole oluline, sest vahetusõpilased hakkavad eesti keeles vabalt suhtlema tavaliselt umbes poole aastaga, mõned ka varem. Nii vahetusperel kui ka vahetusõpilasel on YFU poolt oma tugiisik, kes on alati nõu ja jõuga toeks.

Kui just Sina tunned, et soovid avada oma kodu ja südame ühele vahvale itaalia poisile, siis külasta MTÜ YFU Eesti veebilehte, kust leiad lisainfot ning vahetuspereks hakkamise ankeedi. Samal veebilehel saab tutvuda vahetusperet otsivate õpilastega.

Toimuvad ka tasuta infotunnid vahetuspereks hakkamise kohta, kust saab vastused kõikidele oma küsimustele: miks hakata vahetuspereks, kes sobib vahetuspereks, mida vahetuspereks olemine annab? Infotundides osalemiseks on vajalik end registreerida.

Rohkem infot vahetuspereks hakkamise ja vahetusaastale mineku kohta loe kodulehelt www.yfu.ee.