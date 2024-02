Simon Graf ⟩ Tuhkapäev on hinge talgupäev

"Kas sa teadsid, et sõbrapäev sel aastal langeb kokku teise tähtpäevaga? See on ebatavaline nähtus, et sõbrapäev (või valentinipäev) ja tuhkapäev satuvad kalendris ühele päevale, kuid mõlemal päeval on oma ilu ja tasub tähistada mõlemat," kirjutab EKNK Kuressaare Nelikaare pastor Simon Graf.