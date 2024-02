JUHTKIRI ⟩ Suurhaiglate huvides tehtud otsus

Tervisekassa nõukogu tegi eile otsuse, et 1. juulist stimulaatoreid enam väljaspool kesk- ja regionaalhaiglaid ei paigaldata. See tähendab, et ainus väiksem haigla, kus seda protseduuri siiani tehtud on, võib sellest õigusest ilma jääda. Mis omakorda tähendab, et stimulaatorid vajavad inimesed peaksid selle paigaldamiseks edaspidi mandrile sõitma. See, kui teenuse saamiseks tuleb ette võtta pikk sõit, seab Saaremaa inimesed mandri elanikega võrreldes tunduvalt kehvemasse seisu.