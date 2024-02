RÄIMERULLI REISIBLOGI - 3. OSA ⟩ "Minu tungival soovitusel läksime lapsega kohalikku haiglasse..."

Unustasime mainida, et terve reisi lubasime olla karsklased. See kõik ei ole meile probleem, aga…. Me ei leidnud kuu aja jooksul kuskil alkoholivaba õlut. Ja meile tundus, et maailm on meie vastu, sest igakord rüüpab keegi meie õhtusöögi ajal külma õlut ja see frustreerib meid. Alguses mõtlesime, et mis seal ikka, lutsutame oma kookost edasi, aga siis…Tais leidsime me Heinekeni alkoholivaba õlu ja Mikul oli peale seda momentaalselt mott laes treenimiseks.