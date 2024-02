Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Assar Jõepera sõnul on liikuma oodatud kõik inimesed, vanusest ja sportlikust vormist hoolimata.

“Kevadehõngulises värskes õhus liikumine on parim kingitus tervele Eestile – mida tervem on iga eestimaalane, seda tervem ja rikkam on Eesti riik. Vabariigi sünnipäeva puhul võiks iga täiskasvanud eestimaalane liikuda vähemalt ühe tunni ja teha seda koos oma pere või sõpradega,“ ütles Jõepera.