Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 14.02 – 20.02
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
SÜNNID
- Raul-Kristjan Fatal (12.01) Kuressaare linn
- Astrid Jasmin (7.02) Kaali küla
- Tristan Evert Kuuskor (13.02) Käo küla
- Alexandra Raasuke (15.02) Mändjala küla
- Nikolas Väin (16.02) Kuressaare linn
- Ronja Riis (16.02) Kuressaare linn
- Brennan Kirs (19.02)Lümanda küla
SURMAD
- Malle Issak (81) Kuressaare linn
- Helmi-Therese Pruul (98) Kuressaare linn
- Linda Rist (78) Läätsa küla
- Kalev Rannaäär (74) Veere küla
- Anne Jürgens (73) Kuressaare linn
- Heino Koel (71) Sandla küla
- Kalju Vendel (85) Liivanõmme küla
- Birgit Ehrenberg (79) Kuressaare linn
- Jouko Juhani Karisto (71) Muratsi küla
- Tavo Tall (71) Jauni küla