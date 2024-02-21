N, 22.02.2024
Ilm
Horoskoop
Toimetus
Telli leht
Reklaam

Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

Saarte Hääl
Copy
Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 14.02 – 20.02

 

SÜNNID

  • Raul-Kristjan Fatal (12.01) Kuressaare linn
  • Astrid Jasmin (7.02) Kaali küla
  • Tristan Evert Kuuskor (13.02) Käo küla
  • Alexandra Raasuke (15.02) Mändjala küla
  • Nikolas Väin (16.02) Kuressaare linn
  • Ronja Riis (16.02) Kuressaare linn
  • Brennan Kirs (19.02)Lümanda küla

SURMAD

  • Malle Issak (81) Kuressaare linn
  • Helmi-Therese Pruul (98) Kuressaare linn
  • Linda Rist (78) Läätsa küla
  • Kalev Rannaäär (74) Veere küla
  • Anne Jürgens (73) Kuressaare linn
  • Heino Koel (71) Sandla küla
  • Kalju Vendel (85) Liivanõmme küla
  • Birgit Ehrenberg (79) Kuressaare linn
  • Jouko Juhani Karisto (71) Muratsi küla
  • Tavo Tall (71) Jauni küla
Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Viimased uudised
Tagasi üles