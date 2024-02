SAAREMAA TUNNUSTAB ⟩ Selgusid Saare maakonna ja Saaremaa valla tunnustusavalduste saajad

"Hoiame hoolikalt juba aastaid kestnud tunnustamise traditsiooni, mis kannab edasi meie väärtusi ja püüdlusi. Nii avaldame Eesti riigi sünnipäeva eel tänu ja tähelepanu meie tublidele inimestele. Neile, kelle tegevus on olnud paljudele teistele eeskujuks ja innustuseks ning kes on aidanud meie saarte elu muuta paremaks, targemaks ja turvalisemaks," ütles Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk lisas, et tal on hea meel, et ka seekord on tunnustatute seas erinevate eluvaldkondade esindajaid ning märgatud on nii pikaajalist pühendumist kui ka uusi algatusi. Tunnustuse pälvinud inimesed ja nende tegevus on muutnud elu meie kodusaarel paremaks ning jätnud jälje paljude saarlaste hinge ja südamesse.“