KOPP MAAS ⟩ Jalgpallihalli ehitus algas

“Ehitustöödega alustamine tekitas kõikides treenerites suure ootusärevuse - äkki tõesti ei pea enam talvel jalkatrenni asemel lastega kelgutama minema, sest väljak lume/jää all. Halli valmimine annab meie noortele jalgpalluritele arenguks suure tõuke juurde. Lisaks headele treeningtingimustele talvel, annab see ka aastaringselt väljakuruumi juurde, et kõik saaksid oma vajadustele vastavaid harjutusi teha ja mänge pidada. Lapsed, lapsevanemad ja treenerid on seda hetke kaua oodanud!” sõnas FC Kuressaare noortetööjuht Reivo Vinter.