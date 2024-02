EESTIMAA UHKUS ⟩ Saarlane Janno Laende, kel ideedest puudu ei tule

15 aastat tagasi kolis Janno perega mandrile - Kuusalu valda, Kahala külla, kuna abikaasa vanavanemate talukoht seisis juba aastaid tühjana, otsustasid nad seda taastama hakata. Kogukonnas on Janno ülimalt aktiivne - ta alustas Kahala järve peal “jääkatega”, kus toimusid erinevad talispordialad, mida sealkandis varem tehtud ei olnud. Jääsurf, kalapüügivõistlused, tõukekelguvõistlused, merelaagrid, jooksuvõistlused on vaid osa aktiivsetest tegutsemistest, mis on nüüdseks Kahala küla elama pannud. Suurimaks ürituseks on Liiva laat, mis toimus mullu juba viiendat korda. Laada mõte tekkis Jannol, kuna soovis taaselustada ajaloolise laada traditsiooni. Laata külastatakse üle eesti - viimasel aastal käis kohal umbes 5000 inimest ja laadal oli 100 müüjat. Lisaks kogukondlikele hobidele oma külas, on Janno aktiivne Eesti Laevajuhtide Liidu tegemistes, Kaitseliidus ja veab sõpradega ka kohalikku Lahemaa Mereklubi, mille eesmärgiks on Kuusalu kandis merearmastuse külvamine.

"Esimest korda kuulsin tunnustusest tegelikult 4. veebruaril, kui tütar helistas, et oleks tarvis TV3-le intervjuud anda. Uurisin, et mis teemadel ja sain vastuseks, et tahetakse Kahala küla tegemistest ühte klippi teha. Andsin nõusoleku ja kui kohalikku seltsimajja kohale jõudsin, siis ootasid ees juba tuttavad. No ja siis lobises intervjueerija välja, et kogu see teema käib ümber minu ja selle tunnustuse. Siis sain paraja šoki ja olin väga liigutatud. Üllatuseks olid lähedased juba nädala sel teemal sõprade-tuttavatega suhelnud," ütles Janno Laende Saarte Häälele.



Janno ei ole enda arvates väga hea publiku ees esineja ning eelistab olla nii-öelda taustamootor. "Aga kui esimene emotsioon mööda läks, siis olin väga liigutatud ja mis seal salata, ka silmanurk kippus niiskeks," lisas Janno.



Sajaprotsendiliselt Janno aga tunnustust endale ei võta: "Täielik tiimitöö. Kui ei oleks neid hulle, kes igast mu ideest kinni võtavad ja tegutsema kukuvad, siis ei oleks kindlasti ka seda tunnustust."



Lisaks Kuusalu kogukonnale, on Janno Saaremaa pere samuti päris suures osas kaasa löönud. Täiesti tavaline pidi olema, et õed koos peredega paar päeva enne järjekordset üritust Saaremaalt kohale sõidavad ja ürituse õnnestumisesse panustavad.