Salmel esietendus Nasva teatritrupi “Kartulirahvas”

Trupp hakkas Hiie Mooki eestvedamisel Andrus Kivirähki ja Laur Lomperi tükki harjutama juba 2021. aastal, kuid näitlejate terviseprobleemide ja muude takistuste tõttu jäi projekt venima. Möödunud aastal võttis Hiie kampa ka kogenud lavastaja Maire Sillavee, kellega koos tükk lõpuks lavakõlbulikuks küpsetati. Hiie Mook nentis, et on oma pika kultuuritöötaja karjääri jooksul ise päris palju laval olnud, kuid kõnealune näitemäng on tema jaoks kõige esimene suurem lavastajatöö.