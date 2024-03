MART MAASTIK ⟩ Automaks – surnult sündiv vasikas

Riigikogu menetluses on praegu valitsuse pakutud mootorsõidukimaksu eelnõu, mille kehtestamine tooks autoomanikule kaasa väljaminekute suurenemise. Praegu tuleb autoomanikul maksta kohustuslikku liikluskindlustust, riigilõivu juhiloa pikendamise ja sõidukiga seotud toimingute eest. Lisaks peab teatud aja tagant käima tehnilises ülevaatuses ning loomulikult on vaja osta pidevalt kütust, mille hinna ühe komponendi moodustab aktsiis. Autot soetades tuleb maksta ka käibemaks, mida alates selle aasta 1. jaanuarist tuleb maksta 10% enam. Kõige selle pealt teenib riik raha ja nüüd leitakse, et seda on ikka veel vähe.