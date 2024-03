"Oleme väga tänulikud, et rahandusminister on Saaremaa vallale ja kohalikule kogukonnale vastu tulnud, sest Viidumäe looduskeskuse kadumine olnuks äärmiselt kahetsusväärne," märkis vallavanem Mikk Tuisk.

Peale kinnisasja omandamist on vallal kavas anda see tasuta otsustuskorras kasutusse kohalikule kogukonnale, kes on valmis asutama MTÜ või sihtasutuse, mille ülesandeks on kinnistu hoonete haldamine ja nende avaliku kasutuse korraldamine Saaremaa looduskeskusena.