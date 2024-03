KÜLAVAHELOOD ⟩ Indrek Nõgu Neemi külast koos professor Piret Puppartiga presidendi vastuvõtul

PIRET PANI KA MIND RIIDESSE. Indrek Nõgu ei varja heameelt oma elukaaslase, moelooja, professor Piret Pupparti edusammude üle. Kuigi Õhtuleht, kus foto avaldati, pole Pireti kaaslasest sõnagi, saavad saate kuulajad ja saate tutvustuse lugejad teada, kes on see moodsalt riietatud noormees Pireti kõrval.

Paastukuu esimese saate ajendiks on 27. veebruari Õhtulehest loetu. Lehe 16-ndal leheküljel on foto saarlasest moekunstnikust, Eesti Kunstiakadeemia õppejõust, professor Piret Puppartist ja tema elukaaslasest. Pilt on tehtud presidendi vastuvõtutseremoonial. Õhtuleht annab teada, et presidendiproua Sirje Karise rõivastuse loojaks on Eesti Kunstiakadeemia moedisaini professor ja disainer Piret Puppart.