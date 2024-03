Lühend NIMBY tuleb ingliskeelsetest sõnadest Not In My Back Yard ehk maakeeles "mitte minu aia taha".

Lahtiseletatuna tähendab see, et uuenduse või mingi rajatise suhtes oleme küll nõus, et (võib-olla) on seda vaja, kuid tehtagu see "kusagile mujale", mitte minu lähedusse.