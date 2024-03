MUHU UUDISSED ⟩ Naesed, elu ja armastus!

Neh, et mis uudist oo? Võimelda suab spordihallis 10-ndal ja 24-ndal paastukuu pääval. Ikka Martin Vahimets tuleb jälle reenima rahvast ja raha küsitse ikka kümme eurut. Et liigutamine ep jäe sellepärast üht ää, et ep sua kaudu õuet ietsi, sest iga sammuga vao paljast luupeksikondini mua sisse. Spordiallis oo kena sile ja tahe põrand all, neh.