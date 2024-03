JUURERAVIST RÖNTGENPILTIDENI ⟩ Saare maakonna hambaarstid tegid koostööplaane

Teisipäeva õhtul kogunesid Saare maakonna hambaarstid, et arutada veelgi tihedama koostöö võimalusi ning kuidas jagada üksteisele uusi teadmisi.

Esimesel kohtumisel, mis leidis aset 5. märtsil, said Saaremaal töötavad hambaarstid võimaluse üksteisega tutvuda ning alustada regulaarsete kohtumiste plaani koostamist. Üritusele olid kutsutud kõik piirkonnas tegutsevad hambaarstid, eesmärgiga luua veelgi tugevam side ja võimalus ühiseks arenguks. Kohtumisel osales arste üheksast hambaraviasutusest.

Kuressaare hambakliiniku juhataja Triinu Putnik jagas oma nägemust, öeldes: "Usun, et veelgi tihedam koostöö meie hambaarstide vahel mitte ainult et tugevdaks meie professionaalset kogukonda, vaid aitaks ka veelgi parandada meie patsientidele pakutavat teenust."

Kokkusaamisel arutati mitmeid teemasid, alustades juureravist kuni röntgenpiltideni. Plaani kohaselt järgnevad tulevikus regulaarsed kohtumised, kus keskendutakse erinevatele aspektidele hambaravis, et pakkuda Saaremaa elanikele veelgi kvaliteetsemat teenust.

"Saarlased on näidanud üles erakordset pühendumust oma laste hammaste eest hoolitsemisel ja regulaarsel arsti külastamisel ning kui täiskasvanud ise suudaksid samale tasemele jõuda, oleksid tulemused veelgi muljetavaldavamad. See rõhutab arstide suurt vastutust saarlaste terviseharjumuste edendamisel ja tiheda koostöö hoidmisel, et tagada suutervise optimaalne hooldus ja jätkuv paranemine," rääkis Putnik.