Ma ei tunne Eestis ühtegi koolilast, kellel poleks vähemalt korra hambaid parandatud

Uute maksude teema on nüüdseks juba pikka aega intriige üles kütnud, nii et jääb mulje, justkui valitsus tahaks rahvast millegi eest karistada. Et just maksuraha on see, mis tagab rahvale julgeoleku, sotsiaalkaitse ja eluks vajalikud teenused, see tundub olevat midagi, mis mitte kuidagi maksutõusuteemadega ei haaku.