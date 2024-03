KORVPALLI MV ⟩ Liidrikohta jagavad BC KäSa ja Orissaare Träx

Nädalavahetuse lõpetas tabelis võrdselt punkte omavate Infopanga ja Chronori mõõduvõtt. Võitluslikul ja punktivaesel esimesel veerandil suutis Infopank saavutada 10:8 edu. Seejärel said aga Chronori mehed oma püssid paremini paukuma ning poolajaks võideldi välja 4-punktiline eduseis.

Nii mõnegi üllatuse pakkunud nädalavahetuse järel on tabeliseis järgmine: võrdselt 15 punktiga jagavad liidrikohta BC KäSa ja Orissaare Träx. Nende lähimad jälitajad on 12 punktiga Chronor ja Pulvar. Kohe nende sabas on Infopank 11 punktiga ja Gümnaasium/Spordikool 10 punktiga ning BC Käina 8 punktiga.