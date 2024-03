VIDEO ⟩ Uus teatritükk räägib inimsuhetest, mis ajast aega on teravad, valusad, lähedased

Üllar Saaremäe lavastatud näitemängu keskmes on kaks poissmehest venda, kes muud ei tee, kui kaanivad päevast päeva puskarit, tülitsevad ja kutsuvad teineteist vastastikku "süütuks pedepoisiks". Hoolimatu ja robustne Coleman, kes isa vastu püssi tõstis, kuna too tema juukseid halvustas, ja ihne Valene, kes venna sõnul "paneb surnu persest peeru ka pihta, kui saab". Neid püüab tulutult lepitada preester Welsh, kes on kaotamas usku iseendasse ja jumalasse. Vennaste ja pühamehe traagikat leevendab tütarlaps Dipsy, kel ainsana paistab olevat võimalus depressiivsuse lootusetust nõiaringist välja rabeleda.

Esietendust vaadanud Iiri suursaadik Eestis James Sherry ütles, et Kuressaare teater on väga ilus. Samuti on väga sobiv, et näitemäng, mille tegevus hargneb Iirimaa kõige kaugemas lääneosas, jõudis lavale Lääne-Saaremaal ja me saame vaadata, kas leiame ka mingeid sarnasusi. "Publiku reaktsioon oli suurepärane, paistis, et vaatajad tajusid ühtmoodi nii näitemängu koomikat kui ka traagikat. Osatäitmised olid suurepärased, eriti meeldisid naisosatäitja laulud – need olid esitatud väga hästi ja näitasid karakteri emotsionaalset sügavust," ütles suursaadik.