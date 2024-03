Saaremaal algab vastuvõtt lasteaedadesse ja 1. klassidesse

Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks soovitud lasteaeda, esimeseks valikuks on automaatselt lapse elukohale lähim lasteaed. Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetakse lasteaeda just selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

Taotlusi hakatakse läbi vaatama pärast 15. aprilli. Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud vanemat lasteaiakoha määramisest ja kui taotleja on lasteaiakoha pakkumise kinnitanud, võtab temaga ühendust lasteaia direktor, kuhu lapsele on lasteaiakoht broneeritud. Lasteaiad hakkavad uusi lapsi rühmadesse vastu võtma pärast suvepuhkust, mis jääb enamasti augustikuusse.

Lapsevanema jaoks on jäetud kooli esmane valik vabaks. Vallavalitsus ei määra kooli ainuüksi elukoha järgi, kuid kui soovitud koolis on õppekohti vähem kui taotlusi, siis muutub oluliseks ka pere registrijärgne elukoht. Kui lapsevanem on saanud registrist vastuse koolikoha määramise kohta, tuleb tal teise sammuna esitada ARNO keskkonnas taotlus lapse määratud kooli vastuvõtuks, mille alusel saab kool lapse nimekirja arvata. Kõik vajalikud juhised, kuidas taotlusi esitada, on leitavad ARNO keskkonnas, kus vanem saab jälgida oma taotluste menetlemist ja vajadusel taotlust muuta või täiendada.